Bilal Erdoğan, Kayseri'de TÜGVA Yaz Okullarının Açılışını Yaptı

Kayseri'de Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde TÜGVA Yaz Okulu Türkiye Lansmanı düzenlendi. Programa TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, Vali Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci, TÜGVA yöneticileri, ortaokul öğrencileri ve vatandaşlar katıldı. Burada konuşan Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan: “Türkiye Gençlik Vakfımız, TÜGVA, her yıl yazın ortaokul öğrencilerine yönelik yaz okulları, lise öğrencilerine yönelik de yaz kamplarıyla gençlerin güzel bir yaz geçirmeleri için çalışıyor. Her geçen yıl bu yaz okullarındaki öğrenci sayılarının arttığını görüyoruz. En son geçen sene 230 bin ortaokul öğrencisi Türkiye'nin her tarafında yaz okullarına katıldılar. 6 hafta süren bu yaz okullarında hem çeşitli dersler aldılar, Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim gibi dersler, hem de onun dışında birçok sportif aktiviteyle, gezilerle, hoşça vakit geçirdiler. Ve anneler, babalar, çocuklarının bu güzel yaz okullarına katılmasından gerçekten çok memnun kaldılar. Bu sene Kayseri'den bu yılın yaz okullarının açılışını, başlangıcını yapıyoruz. Bu yaz hedef 300 bin ortaokul öğrencisini yaz okullarında ağırlamak. Ve gerçekten çocuklarımız için hem bu yaz ne yapacağım sorusunun cevabı, hem anne babalar için çocuklarımızı bu yaz nereye göndereyim, ne yapsınlar sorusunun cevabı. Türkiye Gençlik Vakfı, Türkiye'nin merkez değerlerini yeni nesillere aktarmak için çalışıyor. Bu toprakları bize vatan yapan değerleri yeni nesillerimizin benimsemesini, içselleştirmesini kendine hedef edilen bir vakfımız. Ve gerçekten bütün ülkemize bu hayırlı hizmeti yapmalarından dolayı, biz Yüksek İstişare Heyeti olarak tabii ki çok sevdiğimiz, çok beğendiğimiz, takdir ettiğimiz bir çalışma. Bütün ortaokul gençliğinin bu yaz, TÜGVA'nın yaz okullarında kaydolmalarını, kaçırmamalarını, çünkü kontenjanlar da hızlı doluyor ve güzel bir yaz geçirmelerini diliyoruz. TÜGVA deprem bölgesinde zaten 6 Şubat'tan beri çok aktif çalıştı. İlk aylarda özellikle insani yardımı ulaştırmada yük aldı. Ondan sonraki dönemde orada çeşitli çadırlarla hem psikolojik destek hem çocuklara yönelik çeşitli eğitimleri devam ettirdi. Dolayısıyla yaz okulları da deprem bölgesinde çok güçlü bir şekilde elbette ki yer alacaktır” ifadelerini kullandı.



TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise kürsü konuşmasında gençler ile ilgili temennilerde bulunarak şunları söyledi: “Bir inancımızı hatırlatmak istiyorum. Bu gençlik konuşacak, gök kubbede hoş bir seda yayılacak. Bu gençlik yazacak, hakikati tüm dünya okuyacak. Ve bu gençlik yürüyecek, bir sabah kardan aydınlık gelecek.”