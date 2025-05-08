Erdal Altun: 'KASKİ'nin Her Ay Artan Su Tarifesi, Vatandaşa Zulme Dönüşmüştür'

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, KASKİ’nin uyguladığı su tarifelerindeki yüksek artışlara ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) tarafından 1 Ocak 2025 itibarıyla yürürlüğe konulan tarife değişikliğiyle, suyun metreküp fiyatı %80 oranında artırılarak 12,23 TL’den 21,96 TL’ye çıkarılmıştır. Bu artış, daha yılın başında vatandaşımıza indirilen büyük bir darbe olmuştur. Zira bu artışlar resmi enflasyon rakamlarının da çok üstünde.

Yetmezmiş gibi, bu fahiş artışın ardından KASKİ, her ay TÜFE oranında fiyat güncellemesine gitmeye başlamış ve bu durum su faturalarının sürekli yükselmesine neden olmuştur.

Yılın ilk beş ayında yaşanan artışlar şu şekildedir:

Aralık 2024: 12,23 TL

Ocak 2025: 21,96 TL

Şubat 2025: 23,07 TL

Mart 2025: 23,59 TL

Nisan 2025: 24,18 TL

Mayıs 2025: 24,90 TL

Yılın sadece ilk 5 ayında suyun metreküp fiyatına yaklaşık %13 ek zam yapılmıştır. Halihazırda zaten %80’lik bir artışın ardından gelen bu zam silsilesi, artık ekonomik kriz altındaki halkımıza zulüm haline gelmiştir.

Dolayısıyla, altı aylık bir süreç içerisinde 12,23 TL'den 24,90 TL'ye yaklaşık olarak %103 oranında bir artış olmuştur.

Unutulmamalıdır ki, su bir kamu hizmetidir. Ticari mantıkla her ay zam yapılması, belediyecilik anlayışına da, sosyal adalet ilkesine de terstir. Kayseri halkı bu uygulamalar yüzünden evine gelen fatura korkusuyla yaşamaktadır.

Asgari ücretli, emekli ve sabit gelirli vatandaşlarımızın maaşları aylık enflasyona göre artış göstermezken, su ve elektrik faturalarına aylık enflasyon artışına göre periyodik zamlar yapılıyor. Bu durum, vatandaşlarımızın geçim yükünü her geçen gün daha da ağırlaştırmaktadır.

Saadet Partisi olarak çözüm önerilerimizi buradan kamuoyuna duyuruyoruz: