Bilim ve Araştırmanın Zirvesinde: ERÜ'de Genç Araştırmacılar Ödüllendirildi

Sabancı Kültür Sitesi'nde düzenlenen tören, akademik dünyanın ileri gelen isimlerini ve genç araştırmacıları bir araya getirdi.

Eğitim ve Bilime Vurgu

Törenin açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, ERÜ'nün bilimsel araştırma ve toplumsal katkı süreçlerine olan bağlılığını vurguladı. Altun, "Erciyes Üniversitesi olarak, eğitim ve araştırma süreçlerinde en üst düzeyde başarıyı hedefliyoruz" dedi. ERÜ'nün, 2024 yılında Avrupa Araştırma Konseyi Projesi’ni kazanan Türkiye'deki tek üniversite olması, bu başarının bir tesadüf olmadığını kanıtlıyor.

TÜBİTAK'tan Destek ve Teşvik

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanı Dr. Hatice Dağlıoğlu, konuşmasında yarışmaya katılan projelerin değerini vurguladı. Dağlıoğlu, "Bu yarışmada yer alan her bir proje, bilim dünyası için büyük bir kıymete sahip" dedi. TÜBİTAK Kayseri Bölge Koordinatörü Prof. Dr. Oğuz Demiryürek ise TÜBİTAK'ın bilim ve araştırmayı destekleme misyonuna dikkat çekti.

Genç Araştırmacılara Ödüller

Konuşmaların ardından yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi. Bu ödül töreni, genç bilim insanlarını teşvik eden ve onlara geleceğin kapılarını aralayan önemli bir etkinlik olarak kayıtlara geçti.