Kayseri kırsalında kar mesaisi devam ediyor

Büyükşehir Belediyesi, tipi ve yoğun kar nedeniyle kapanan yolları açmak için yoğun bir şekilde çalışıyor. Pınarbaşı Kırkgeçit Şarlak arası yolunda, yaklaşık 2 metreyi bulan kar birikintileri, ekiplerin yoğun çabalarıyla temizlendi.

Kayseri kırsalında kar mesaisi devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kırsal mahallerde etkili olan kar yağışının karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Kış aylarının en zorlu dönemlerindeki kar yağışının etkisini gösterdiği yüksek kesimlerde, özellikle tipi nedeniyle kapanan yollar, belediye ekiplerinin özverili çalışmalarıyla yeniden ulaşıma açılıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen bu zorlu mücadelede 130 personel ve 63 araç görev alıyor. Ekipler, kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda genişletme çalışmaları yaparak, ulaşımın kesintisiz devam etmesini sağlıyor. Bu kapsamda, Pınarbaşı Kırkgeçit Şarlak arası yolunda, yaklaşık 2 metreyi bulan kar birikintileri, ekiplerin yoğun çabalarıyla temizlendi.

Kayseri'nin her noktasında karla mücadele çalışmalarına hız kesmeden devam eden ekipler, ulaşımın sorunsuz bir şekilde sağlanması için yoğun mesai harcıyor.

Haber Merkezi

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