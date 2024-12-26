Bilimin sürdürülebilirliği: Yalçın Başkan'dan anlamlı vurgular

Açılış Konuşmaları

KAYÜ Sürdürülebilirlik Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Selma Büyükkantarcı Tolgay, üniversitenin sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarında Talas Belediyesi'nin desteğine ihtiyaç duyduklarını belirtti ve Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti.

Yeşil Kampüse Destek

KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, öğrenci kulüplerinin bu tür programları düzenlemesinin önemine dikkat çekerek, Talas Belediyesi'nin ekolojik açıdan çöp ve atık yönetimi ile yeşil kampüs oluşumuna sağladığı katkılardan dolayı teşekkür etti.

Talas Millet Bahçesi Örneği

Başkan Yalçın, KAYÜ’nün önemine vurgu yaparak, sürdürülebilirliğin bireysel sorumluluklar da gerektirdiğini söyledi. Talas Millet Bahçesi projesini örnek gösteren Yalçın, "100 bin metrekarelik alana sahip Talas Millet Bahçesi, Kayseri veya Erciyes ile başlayan 10 endemik bitkiyi barındıracak. Bu bitkiler, Kayseri’nin en büyük mahallesinde oluşan günlük karbondioksit ve sera gazını bir gecede oksijene çevirecek" dedi. Bilime dayalı çalışmaların önemini vurgulayan Başkan Yalçın, sonraki nesillere sağlıklı bir çevre bırakma hedefinde olduklarını belirtti.

Plaket Takdimi ve Hatıra Fotoğrafı

Programın sonunda KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a plaket takdim etti. Etkinlik, gençlerle birlikte çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.