Faizde, 22 ay sonra nihayet ilk indirim!

Faiz Koridorunda Değişiklik

Merkez Bankası, faiz koridorunu daraltarak politika faiz oranına kıyasla -/+ 150 baz puanlık bir marj belirledi. Öncesinde bu marj +/- 300 baz puan olup, yüzde 47-yüzde 53 aralığında yer alıyordu. Bu değişiklik, 22 ay sonra gelen ilk faiz indirimi olarak kaydedildi.

İlk İndirim Adımı

Şubat 2023'ten bu yana ilk kez faiz indirimine giden Merkez Bankası, Mart ayındaki 5 puanlık faiz artışından sonra faiz oranlarını sabit tutuyordu. Asgari ücret zammının beklentilerin altında kalmasının ardından piyasalar, 1,5-2 puanlık bir indirim bekliyordu.

Merkez Bankası'nın Açıklaması

Karar metninde Merkez Bankası, enflasyonun ana eğiliminin kasım ayında yataya yakın seyrettiğini ve aralık ayında düşüş işaretleri olduğunu belirtti. Yurt içi talebin yavaşlaması, temel mal enflasyonunun düşük seyretmesi ve hizmet enflasyonundaki iyileşme, dezenflasyon sürecini desteklediği vurgulandı.

Sıkı Para Politikası

Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarının iyileşmesine rağmen, dezenflasyon sürecinin risk unsuru olmaya devam ettiğini belirten TCMB, sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğini açıkladı. Politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak belirlenecek.

2025 İçin Beklentiler

Merkez Bankası, 2025'te 8 toplantı yapacağını duyurdu. 2025 yılı enflasyon tahmini yüzde 21, 2026 yılı için ise yüzde 12 olarak belirlendi. Kasım sonu itibarıyla TÜFE yüzde 47,09 seviyesinde bulunuyor ve yılın yüzde 45-46 civarında tamamlanması bekleniyor.