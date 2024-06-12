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Bilsemler Yıl Sonu Şenliği'nde öğrencilerin sanatsal ve bilimsel çalışmaları sergilendi

Kayseri'de Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencileri tarafından Bilsemler Yıl Sonu Şenliği sergisi düzenlendi. Kocasinan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Söğüt, sergiyle ilgili, 'Harika çalışmalar, çocukların ufkunu açacak, bütün öğrencilere fikir verecek sergiler, masalar ziyaretçilerimize açılmış durumda' dedi.

Bilsemler Yıl Sonu Şenliği'nde öğrencilerin sanatsal ve bilimsel çalışmaları sergilendi

Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde bulunan Bilim ve Sanat Merkezleri öğrencileri tarafından ‘Bilsemler Yıl Sonu Şenliği’ etkinliği düzenlendi. Kadir Has Kongre Merkezi’nde düzenlenen etkinliğe İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hüseyin Akpınar ve Vali Yardımcısı Adnan Türkdamar katıldı. Etkinlikte öğrencilerin yıl boyunca yapmış olduğu resim sergileri ve bilimsel çalışmaları sergilendi. Düzenlenen yıl sonu şenliği hakkında konuşan Kocasinan Bilim ve Sanat Merkezi Müdürü Ümit Söğüt, Kayseri’de bulunan 5 Bilim ve Sanat Merkezi’nin yıl boyu gerçekleştirdiği faaliyetlerin sergilendiğini aktardı. Söğüt, “Yıl boyunca yapılan bütün proje yarışmalarında dereceye giren ulusal ve uluslararası başarılara imza atan tüm eserlerimiz şu an resim bölümünde, bilim uygulama masalarında ve diğer taraftan da yıl boyunca hazırlıkları devam eden müzik bölümünden öğrencilerin gün boyu süreceği konserleri var. Bilim sanat merkezlerinde 2. Sınıftan 12. Sınıfa kadar öğrencilerimiz devam ediyorlar. Şu an 5 Bilim Sanat Merkezi’nden her sınıftan öğrenciler mevcut. Bakanlığımız Özel Hizmetler Genel Müdürlüğü’nün talimatıyla Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak yapılan bu organizasyonda amaç Bilim ve Sanat Merkez’lerinde yapılan bu uygulamaların yaygınlaştırılması, tüm okullara tüm öğrencilere örnek teşkil etmesi. Ve şu an harika çalışmalar, çocukların ufkunu açacak, bütün öğrencilere fikir verecek sergiler, masalar ziyaretçilerimize çıkmış durumda” şeklinde konuştu.

Serginin ardından öğrencilerin yıl boyunca hazırlanmış olduğu müzik dinletesi konseri gerçekleştirildi.

Haber Merkezi

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