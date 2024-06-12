Millet bahçesi, sabah 05.00'ten itibaren açık

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin yaz döneminde sabah saat 05.00’te kapılarını açacağını duyurdu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, TOKİ ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımı tamamlanan 1 milyon 260 bin metrekarelik toplam alanda 1 milyon metrekare yeşil alanı ve spor aktiviteleri ile dikkat çeken Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi, vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaşıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, sporseverler için ideal bir mekân olan Millet Bahçesi’nde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlar için sabah 05.00’ten itibaren Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin kapılarını açacağını, gece 24.00’e kadar ziyaretçilerini ağırlayacağını duyurdu.

Kayserililer başta olmak üzere sporseverlerin ne ararsa burada bulabileceğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, sporseverlerin, futbol sahaları, tenis kortları, koşu parkuru, yürüyüş ve bisiklet yolları, açık alan fitness grupları, BMX parkuru, kaykay pisti, yoga-plates alanlarından faydalanabileceğinin altını çizdi.

Büyükkılıç, sabah sporu yapmak isteyen vatandaşları da düşündüklerini belirterek, “Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçemiz, 1 saat daha erken açılacak. Sporu ve sporcuyu teşvik amacı ile Millet Bahçesi’nde yaz döneminde spor amaçlı gelecek vatandaşlarımız için sabah 05.00’ten itibaren kapıları açıyoruz. Millet bahçemiz, sabah 05.00’ten gece 24.00’e kadar ziyaretçi ağırlayacak” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, 7’den 70’e her kesime hitap eden, şehrin merkezinde bulunmasından dolayı ulaşım kolaylığına da sahip konumu ile şehrin cazibe merkezi haline dönüşmüş olan Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nin her geçen gün daha büyük kitlelere ev sahipliği yapmaya devam edeceğini vurguladı.

Bu çerçevede yürüyüş yapmak, spor yapmak isteyen vatandaşlara hizmet vermeye bütün parklarda ve mesire alanlarında devam edecek olan Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler ve Ağaçlandırma Daire Başkanlığı, gece saatlerinde bakım ilaçlama gübreleme sulama ve temizlik çalışmalarını yoğun halde yapmaya devam edecek.

Hobi bahçelerinde kapanış saati yaz mevsiminde 24.00

Başkan Büyükkılıç, yine Kayseri’deki emekli vatandaşların günlük hayatın stresinden uzaklaşmalarına ve keyifli, sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkıda bulunmak için kente kazandırılan hobi bahçelerinde kapanış saatinin yaz mevsimi dolayısıyla 24.00 olarak değiştirildiğini duyurdu.