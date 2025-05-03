Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi
Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.