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  • Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı yolcu otobüsünde çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bin 500 kilogram bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Pınarbaşı İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yol kontrol devriyesi esnasında iki ayrı yolcu otobüsünde  çay ve tütün tespit köpeğinin tepki vermesi sonucu toplam bin 500 kilogram  bandrolsüz  kıyılmış tütün  ele geçirildi.

Haber Merkezi

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