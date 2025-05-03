“Değersizlik algısı yeme bozukluklarını çok etkiliyor”

Diyetisyen Ayşe Gül Ünsal, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Psikoloji Saati’ programına katılarak moderatör Merve Esersoy’un sorularını yanıtladı.

Diyetisyen Ünsal, yemek bozukluklarının nedenlerine değinerek; “Depresyon öncelikle, kişi kendini değersiz hissederse, ‘Ben değersizim’ derse ve bu değersizlik algısı aslında yeme bozukluklarını çok etkiliyor. Kaygı yaşayabilir, anksiyeteye sebep olabilir bu da. Özgüven düşüklüğü problemi yaşayabilir. Yani kaygı yaşaması, depresyonu olması bunların çoğu zaten kişilerde görebildiğimiz şeyler yeme bozukluklarında. Bu durumlarda yine kişinin kısır döngüye girip o kısır döngü bizim için çok önemli gerçekten. O kısır döngüden kişiyi kurtarmak lazım” ifadelerini kullandı.

Yeme bozukluklarının çocuklar üzerinde etkisini değerlendiren Diyetisyen Ünsal, “Çocuğun önüne bir tabak koydunuz. Sonrasında ‘o tabak bitecek, o tabak bitecek’ dediniz sonra ne oluyor bu çocuklarda ileride hep tabaklarını bitirmeye çalışıyor. Sabahına fazla bir besin aldıysa yine o besini bitiriyor. Yani bu gibi bir etkileri oluyor ya da anneyle çocuk ilişkisi çok önemli. Eğer anne çocuğunun bedensel görünümüne çok önem verip eleştirilerde bulunuyorsa, çocuk anne ile ilk bağ kurar zaten biliyorsunuz. O bağ çok önemli. Anne çocuğuna çok eleştiriyorsa zaten çocuk da kendisine eleştirmeye başlayacak bir süre sonra” diye konuştu.