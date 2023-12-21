Binanın 2. katında çıkan yangından 4 kişi etkilendi

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

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  • 21.12.2023 08:50
  • Güncelleme: 21.12.2023 09:40
Binanın 2. katında çıkan yangından 4 kişi etkilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

İlçeye bağlı Gülük Mahallesi Necip Fazıl Bulvarı’ndaki 11 katlı bir apartmanın 2’inci katındaki evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, apartmanın üst katlarında mahsur kalan vatandaşlar da itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken dumandan etkilenen 4 kişinin hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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