İncesu Kızılören'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda yabancı uyruklu bir şahsın evinde 16 kilo uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

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  • 21.12.2023 08:51
  • Güncelleme: 21.12.2023 09:36
İncesu Kızılören'de 16 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda; yabancı uyruklu bir şahsın evinde 16 kilo uyuşturucu madde ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre İncesu Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü tarafından uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yapılan çalışmalarda ilçeye bağlı Kızılören Aşağı mahallede N.A.X.’in evine operasyon düzenlendi. Ev ve eklentilerinde uyuşturucu madde arama köpeğinin desteğiyle yapılan aramalarda 16 kilo uyuşturucu madde, 1 adet 7.65 mm çapında ruhsatsız tabanca, 1 adet tabanca şarjörü ve 4 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Olayla ilgili N.A.X. gözaltına alınırken soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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