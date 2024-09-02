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  • Binanın çatısında çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendi

Binanın çatısında çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendi

Kayseri'nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında çıkan ve geniş çapta maddi hasara neden olan yangının verdiği zarar, gündüz görüntülendi.

Binanın çatısında çıkan yangının hasarı gündüz görüntülendi
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Talas ilçesinde 10 katlı binanın çatısında çıkan ve geniş çapta maddi hasara neden olan yangının verdiği zarar, gündüz görüntülendi.

Dün akşam ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Şafak Sokak üzerinde bulunan 10 katlı binanın çatısında yangın çıktı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemi alarak binayı tahliye ederken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Alevler çatı katına yayılarak mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

Yangın ekiplerin yoğun çalışması sonucu söndürülürken, ortaya çıkan maddi zarar ise gündüz havadan görüntülendi.

İHA
Kayseri Gündem

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