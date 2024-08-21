Binicilik eğitimlerinde yeni dönem kayıtları başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Türkiye’nin sayılı, Kayseri’nin en kapsamlı ve en büyük atlı spor merkezi olan Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde düzenlediği binicilik eğitimlerinde yeni dönem kayıtlarını başlattı.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin spor alanında 2024 Avrupa Spor Şehri Kayseri’ye yakışır dev organizasyonlara ev sahipliği yapan ve zengin içerikli spor faaliyetlerine imza atan kuruluşu Spor A.Ş. sporun her alanında hizmetlerini Kayserililerle buluşturmaya devam ediyor.

Bu kapsamda, Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. bünyesinde hizmet veren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde 9 yaş ve üzeri herkesin faydalanabileceği binicilik eğitimleri yeni dönem kayıtları başladı.

Sporseverlere unutulmaz anlar yaşatacak programda haftada 2, toplamda 8 sınıflık eğitim paketi içerisinde biniciliğe dair birçok konu, hem teorik hem de uygulamalı eğitimlerle binicilik tutkunlarına sunulacak.

Anadolu Harikalar Diyarı Spor Tesisleri arkasında faaliyet gösteren Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi’nde hayata geçirilen binicilik eğitimleri yeni dönem kayıtları şahsen yapılabilecek.

Vatandaşlar, binicilik eğitimleri hakkında detaylı bilgiye 0530 375 00 38 numaralı telefon üzerinden ve Cırgalan Mah. 4121 Sokak Kocasinan/Kayseri adresindeki tesisten erişebilecek.