Bir ay önce boşandığı eşine kurşun yağdırdı

Bir kişi, boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı Develi'de jandarmaya teslim oldu.

Bir ay önce boşandığı eşine kurşun yağdırdı
Kayseri GündemEditör

Nevşehir’de bir kişi, boşandığı eşine aracının içinde kurşun yağdırdı. 7 kurşunun isabet ettiği kadın hayatını kaybederken, katil zanlısı jandarmaya teslim oldu.

Olay, Yeni Mahalle’de bulunan bir otoparkta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Ç., yaklaşık 1 ay önce boşandığı Mine Özcan’ı (28) sabah takip etti. Mine Özcan açık otoparkta aracını park etitği esnada eski eşi tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü. Olay yerinden kaçan Hüseyin Ö., akşam saatlerinde Kayseri’nin Develi ilçesinde jandarma ekiplerine teslim olarak suçunu itiraf etti. Kayseri’deki jandarma ekiplerinin durumu bildirdiği Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerine giderek yaptıkları araştırmada park halindeki otomobilin içinde Özcan’ı hareketsiz halde buldu. Olay yerine çağırılan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mine Özcan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri ekiplerinin yaptığı incelemeden sonra Özcan’ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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