KESOB Başkanı Şeyhi Odakır'dan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı

Kayseri Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Cumhuriyetimizin 101’inci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, “101 yıllık çınarımız, göz bebeğimiz Cumhuriyetimizin ilanını idrak ediyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin, devletimizin nice yüzyıllar görerek bu topraklarda var olmaya devam etmesini temenni ediyorum” dedi.

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nın 101’inci yılı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Başkan Şeyhi Odakır mesajında, Cumhuriyet’in ilanının üzerinden 101 yıl geçmesine rağmen, Türk milletinin gönlünde yerinin değişmediğini, Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerinin Türk milletinin bağrında yeşermeye devam ettiğini söyledi.

“Gelecek nesillerimize bu bilinci aktarmak hepimizin görevi"

KESOB Başkanı Şeyhi Odakır, Türk milletinin ve devletinin bu topraklarda yüzyıllardır var olduğunu, farklı isim ve yönetim biçimleri altında varlığını sürdürdüğünü, tarihin son 101 yıllık devrinde de Türkiye Cumhuriyeti olarak adını altın harflerle tarihe yazarak, gururla varlığını devam ettirdiğini vurgulayarak şunları söyledi: “Cumhuriyetimizin 101’inci yılını coşkuyla, sevinçle, gururla kutluyoruz. 101 yıl önce Türk milleti Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde, düşmanlara karşı verdiği mücadele sonucunda bu devleti kanlarıyla var etti. Atatürk önderliğinde Türk milleti sayısız badirelere karşı göğsünü siper etti ve bu toprakları kendine vatan yaptı. Cumhuriyet ile birlikte Türk milletinin huzuru ve refahı için çok sayıda çalışmalar yapıldı, adımlar atıldı. Her alanda ilerlemenin ve kalkınmanın sağlanması maksadıyla, günün şartları el verdiği ölçüde büyük mücadeleler verildi. Türk milletinin bağımsız bir şekilde yaşaması, demokrasi ile varlığını sürdürebilmesi için şehitler verdik. Bunun değerini iyi kavramamız, vatanımıza her zamankinden daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Birlik ve beraberlik duygusu içerisinde, Cumhuriyetimizin kıymetini bilerek, demokrasimize sahip çıkarak dün olduğu gibi bugün ve yarın da her türlü musibete karşı dimdik ayakta olup karşı durmaya devam etmeli, memleketimize sarılmalıyız. Atatürk’ün açtığı yolda ve gösterdiği hedefe Türk milleti olarak ulaşabilmek için hep birlikte çalışmaya devam etmeliyiz. Kültürde, sanatta, iş hayatında, eğitimde akla gelebilecek her alanda bu bilinç ve farkındalıkla Cumhuriyetimizi nice 101 yıllara eriştirmek için el birliğiyle çalışacağız. 101 yıllık çınarımız, göz bebeğimiz Cumhuriyetimizin ilanını idrak ediyor kutluyoruz. Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizin, devletimizin nice yüzyıllar görerek bu topraklarda var olmaya devam etmesini temenni ediyorum. Gelecek nesillerimize bu prensipleri ve bilinci aktarmak hepimizin görevidir. Bu duygularla başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman askerlerimizi, vatanları uğruna hayatlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor ve Cumhuriyetimizin nice 101 yıllar yaşamasını temenni ediyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun.”