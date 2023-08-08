Bir çift keçi ile başladı, çiftlik kurdu

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir çift Halep Keçisi ile işe başlayan işletme, yıllar içerisinde binden den fazla Keçisi olan bir çiftlik kurdu.

PAYLAŞ
  • 08.08.2023 11:17
  • Güncelleme: 08.08.2023 13:34
Bir çift keçi ile başladı, çiftlik kurdu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde bir çift Halep Keçisi ile işe başlayan işletme, yıllar içerisinde binden den fazla Keçisi olan bir çiftlik kurdu.

İlçeye bağlı Hacıpaşa Mahallesi’nde çiftlik yöneticisi Adem Korkmaz, ilçe coğrafyasının ve ikliminin Halep Keçisi için uygun olduğunu söyledi. Bir çift keçi ile başlayan işe başlayan işletmede şuan binden fazla keçi bulunuyor.

Hatay Reyhanlı ve Kırıkhan, Şanlıurfa merkez ve Suruç, Kahramanmaraş Onikişubat, Gaziantep, Kilis, Samsun Ladik gibi Türkiye’nin onlarca ilinde yatırımları bulunan çiftlik safkan Halep Keçisi ile ülkenin damızlık keçi ihtiyacına cevap veriyor. Bölgeye göre sınıflandırması yapılan Halep Keçileri; verim ve dayanıklılık, iklim adaptasyonu, zor şartlarda süt verimi gibi etkenler istikametinde ıslah ediliyor. Ayrıca; Hacıpasa Mahallesinde dört mevsime tam adaptasyon sağlamış sürü ile tam yağlı, yüzde 100 organik salamura keçi peyniri de üretiliyor.

Çiftlik yöneticisi Adem Korkmaz; işlerin zamanla büyüdüğünü ve doğru yolda olduğunu söyledi.

galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Yaz Kuran Kursu Öğrencilerine Tarihi Talas Gezisi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Başkan Öztürk Başarılı Öğrenciyi Ödüllendirdi

Avrupa'daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Avrupa’daki Türkler Kayseri piyasasını hareketlendiriyor

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Başkan Çolakbayrakdar: 'Çözüm Merkezi ile 192 bin 300 talep, çözüme kavuşturuldu'

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Şehit uzman çavuşun ailesine evi teslim edildi

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Hacılar Belediye Meclisi Ağustos Ayı Toplantısını Yaptı

Çok Okunanlar
1
Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

Trenin önüne atlayarak hayatına son verdi

2
Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

Bir hafta bir yazar: İlyas Han Şahin

3
17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

17 yaşındaki genç yaşamına son verdi

4
MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

MHP yeni il başkanı Seyit Demirezen oldu

5
Vurgun ailesinin mutlu günü

Vurgun ailesinin mutlu günü

6
Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

Bir hafta bir yazar: Muhammet Bahadır Şahin

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Başkan Çiftçi, 'Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum'

Başkan Çiftçi, “Vatandaşlarımızı da Yeşilay'a gönüllü olmaya davet ediyorum”

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

Narkotik, kumandayla açılan duvarda uyuşturucu tespit etti: 1 kişi tutuklandı

DAHA FAZLA
Tarihi Kayseri Kalesi'ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

Tarihi Kayseri Kalesi’ndeki Sanatçılar Sokağı, ziyaretçilerini bekliyor

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

İsrail askerleri, El-Huruşa'nın evini havaya uçurdu

Kayseri'nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Kayseri’nin bazı bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacak

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan'ın ailesine ev takdim edildi

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Doğan’ın ailesine ev takdim edildi

Başkan Akay: 'Kayseri Şeker'in değeri yaklaşık 2 kat arttı'

Başkan Akay: “Kayseri Şeker’in değeri yaklaşık 2 kat arttı”