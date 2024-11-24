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Bir dairede cesedi bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı

Niğde'nin Bor ilçesinde geçtiğimiz gün bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin yapılan incelemelerde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Bir dairede cesedi bulunan 2 kişinin cinayete kurban gittiği anlaşıldı
Kayseri GündemEditör

Niğde’nin Bor ilçesinde geçtiğimiz gün bir evde cesetleri bulunan 2 kişinin yapılan incelemelerde cinayete kurban gittiği ortaya çıktı.

Aileleri tarafından 22 Kasım’da kayıp başvurusunda bulunulan ve Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak’taki bir dairede cansız bedenleri bulunan evli ve 3 çocuk babası Ramazan Özkan (40) ile evli ve 4 çocuk annesi Hüsniye Yalçın’ın (48) ölü bulunmasıyla ilgili Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri inceleme başlatmıştı. Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın’ın ölü bulunmasının arından ekiplerin incelemesi sürerken, otopsi raporunda kadının önce darp edildiği ve ardından boğularak öldürüldüğü, Özkan’ın ise tabancayla ateş edilerek öldürüldüğü belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hüsniye Yalçın’ın kocasının ise işlemlerinin ardından salıverildiği öğrenildi.

Ramazan Özkan ve Hüsniye Yalçın’ı öldüren kişi veya kişileri bulmak için Cinayet Bürosu ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

İHA
Kayseri Gündem

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