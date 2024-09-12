Ölümlü trafik kazasındaki firari şüpheli yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda Olayın firari şüphelisi Z.K. adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Aydınlıkevler Mahallesinde meydana gelen ölümlü trafik kazası ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; Olayın firari şüphelisi Z.K. tespit edilerek saklandığı adreste yakalandı ve sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.