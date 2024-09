Bir hafta bir yazar: Osman KARAKEBELİ

Osman Bey önce sizleri tanıyabilir miyiz?

Ben Osman Karakebeli. 1984 Kayseri ili, Develi ilçesi doğumluyum. Emekli İlkokul öğretmeni ve 50 yılı geçkin bir süredir arıcılık yapan Mehmet Süyrüğe’nin oğluyum. Annem Develi’nin Zile kasabasından Fikriye hanım ev hanımıdır. Evli ve bir çocuk babasıyım. Öğrenim hayatımın ilk altı yılı Develi de olup diğer altı yılı İçel - Erdemli ilçesinde geçti. 2003 Erdemli lisesi mezunuyum. Babamın öğretmenliği sebebiyle ilkokul öncesi hayatımın dört yılı Aydın ilinin Köşk ilçesinde geçti. On yıldan fazla bir süre İçel ili, Erdemli ilçesinde yaşadım. Hayatım boyunca en fazla yaptığım iş arıcılık olup sekiz yıla yakın bir süre Saray Halı A.Ş de kalite kontrol elemanı olarak çalıştım. Ayrıca organize sanayi de Özel Güvenlik işi de yaptım. Hatay Serinyol Jandarma Sınır Er Eğitim Alayında acemilik yaptıktan sonra Şırnak Silopi de ustalık dönemi yapıp Diyarbakır da teskeremi aldım. Evlilik ve çalışma hayatım içerisinde Sosyal Hizmetler Ön Lisans mezunu olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile Sosyoloji Lisans mezunu oldum. Sosyoloji den sonra verilen bir hak ile sınavsız olarak Tarih Lisans mezunu oldum. İlkokul yıllarından başlayarak özellikle Tarih olmak üzere Sosyoloji, Felsefe, Edebiyat, Araştırma, Deneme, siyaset, şiir içerikli birçok konuda kitaplara ilgili ve tutkulu bir biçimde okumam bende bir birikim oluşturdu. Bu durum bende araştırmacı bir kişilik oluştururken Sosyoloji eğitimi almam da aynı zamanda bende gözlemci bir kişilik oluşturdu. Hem eğitimim hem de araştırmacı kişiliğimle yazmayı bir ihtiyaç gibi hissettim. Aynı zamanda lise yıllarımda kafiye ve dörtlük uyumlu şiir yazma girişimlerim olurken İbrahim Sadri’nin şiirlerinden etkilenerek serbest şiir yazma konusunda girişimlerim de oldu. Bu benim ilk yazma girişimlerim olurken hayatımda önemli bir yeri olan müzikten de etkilenerek müzik ritimlerine uygun söz yazma girişimlerim de oldu. Yazdığım şiir veya şiirsel yazıların konusu romantik tarzda olmayıp yaşam, dünya, insan, toplum, vatanseverlik, milliyetçilik, dinî inanç, felsefe içerikli olup sadece bir defa evlendikten sonra romantik, ritimsel ve şiirsel söz yazma girişimim oldu. Sosyal hizmetler ön lisans mezunu iken Saray Halı’dan ayrıldıktan sonra bu şiirsel yazılarımı düz yazıya çevirme ve şiirsel yazılarımın konusunu anlatma düşüncesi beni düz yazı yazmaya sevk etti. Bu durum bende bir cesaret oluştururken aynı zamanda yazma yöntemim konusunda önemli bir fikir oluşturdu.

Pekala yazma serüveni nasıl başladı? Kimlerin yazma isteği oluşmasında, yazma yeteneğinizin gelişmesinde ektisi oldu?

Düz yazı olarak yazma serüvenim birkaç yıl önce uykusuz kaldığım bir günde başladı. Aklıma gelen soru şuydu " Sen ne yapabilirsin" . İçimden gelen bu soru karşısında ilk düşündüğüm kendimi ve kişisel özelliklerimi ve geçmişteki yaptıklarımı sorgulamak oldu. Aslında ilk yazma girişimim tutkunu olduğum Tarih yazma girişimiydi. Sonra bu konuda dürüstlük adına kaynak vermenin gerekli olduğunu düşündüm. Zaten çok eskiden beri Tarih konusunda elimde birden fazla akademik ve akademik olmayan kaynak vardı. Ama bu kaynakta örnek göstermem gereken kitap, yer, sayfa konusunda aktarmak da ayrı bir mesele idi. Aynı zamanda o dönemde Tarih konusunda üniversite mezunu olmayıp daha başlamamıştım. Bu konuda Sosyoloji bölümünü bitirdikten sonra sınavsız ikinci üniversite hakkı verilmesi bu amacı gerçekleştirmek ve çalışmalarıma ciddiyet kazandırmak için Tarih okumaya başladım. Zaten Tarih yazma konusuna da bilerek ara verdim. Şimdi Tarih bölümünü bitirerek okuduğum kitaplardaki ilgimi çeken yerleri not alıp kaynakça oluşturma çabasındayım. Tarih yazmaya ara verdikten sonra yazma isteğim bitmedi. Yazma konusunda aklıma gelen unsurlar ise o dönemde eğitimini aldığım konular, daha önce yazdığım şiirlerin konularını anlatma, okuduğum kitaplardaki etkilendiğim yazılar da önemli bir etken. Yazmaya başlarken de keşfettiğim unsur da insan ilişkileri içinde her hangi bir insan ile muhabbet etmek ve sanki bir kişi ile muhabbet ettiğini farz ederek yazmak oldu. O anda zaten yazı unsurları senin arkadaşınmış gibi de hissedebiliriz kendimizi. Böylece yazmayı bitirdikten sonra iş yayınlamaya geldi ki burada etkili olan unsur dikkat, cesaret, inanç, girişim, yöntem oldu. Bu konuda çok değer verdiğim ve hâlâ görüştüğüm Erdemli Lisesinden öğretmenim Cafer Aksay bana yardımcı oldu. Cafer hocamız birçok konuda bana hakkı geçerken bu iyiliğini de hiçbir zaman unutmam. İlk kitabım olan "Yanlış Anladığımız Yaşam" Ankara'da basıldıktan sonra bu kitabı bahane ederek birçok kişiye ulaşma adına Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Aydın illerinde tanıdığım insanlar aracılığıyla bazı önemli insanlara da ulaştım. Bu insanlar içerisinde KAYDER İstanbul il başkanı Orhan Cebeci hocamızın hem çevre edinmem adına hem insanlara kitaplarımı ulaştırma adına çok önemli destek ve faydaları olup benim için de makale yazdı. Bu konuda bana hakkı geçenler arasında Orhan Cebeci büyüğümüzün yeri ayrıdır. Kendisi aynı zamanda beni Abdullah Ayata büyüğümüz ile tanıştıran kişidir. Kitaplarımı ulaştırmam konusunda ve hayatımda ilk defa televizyon programına çıkmam konusunda bana yardımcı olan İlhami Şekercioğlu ve Abdullah Ayata hocamızın yeri benim için de ayrı bir öneme sahiptir. Ayrıca birinci kitabımda bana desteklerini esirgemeyen eski çalışma arkadaşım Kürşat Sungur, Ak Parti Develi eski ilçe başkanı Osman Turan, bana destek olmakla birlikte Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi üyesi olmamda da etkisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nde yönetici olan Mehmet Çavuş Ağabeyime karşı da bir vefa borcum vardır. Ayrıca Kayseri Gönüllü dernek ve vakıflar başkanı ve Yazarlar Birliği üyesi Ahmet Taş hocamızın da hayatımda etkisi vardır. Ayrıca Kayseri Yazarlar Birliği üyeleri arasında Ali Aslım hocamızın girişimi ile Kayseri Aydınlar Ocağı üyesi olmamın da hayatımda etkisi vardır. Kayseri Aydınlar Ocağı başkanı Hüseyin Kemal Türkmen ve Kayseri Aydınlar Ocağının yönetim kurulundaki büyüklerimizin kitaplarım konusundaki destekleri de unutulmamalıdır. Son olarak da Ufuk Güvenlik şirketi başkanı Kemal Yücel amcamız gibi birçok iyiliksever büyüklerimizin desteğiyle "Yanlış Anladığımız Yaşam" adlı kitabımı bitirip ikinci kitabım olan "Dünya Hali" adlı kitabımı da çıkarmış bulunmaktayım. Dünya Hali adlı kitabım konusunda kapak tasarımı konusunda emeği geçen sanatçı ve ressam Murat Aytaş abimize de ayrıca bir vefa borcum vardır. Kendisi çok samimi olduğum kişiler arasında olmakla birlikte muhabbeti ile gerçek anlamda beni etkilemiş insanlar arasındadır.

Yazma isteğimin oluşmasında kimsenin etkisi olmadığı gibi yazma yeteneğimin gelişmesinde de bireysel çabalarımın etkisi vardır. Seneler öncesinde de bir hayaldi benim için yazmak. Birçok konuda olduğu gibi cesaret, öz güven, fedakarlık, risk alma duyguları hayatımda son yıllarda başladı. Ama hayatımda en çok etkilendiğim konular vardır. Bu konular Kur'an'ı Kerim, Ölüm, Zaman, Türklük ve Türk Tarihi, Sosyoloji, birde gerçekten yazma konusunda bende etkili olan bir diğer unsur müziktir. Müzik özellikle ergenlik yıllarımdan başlayarak beni uzun bir süre etkilemiştir ki birçok konuda dinlediğim müziklerin sözlerine dikkat etmem ve düşünmem ruhumun derinliğini besleyen ve bu sayede yazarlıkta bana etkisi dokunan bir unsurdur. Müzik konusu da açılmışken hayatımın hayatımın belirli dönemlerde ve belirli kişilerin etkisiyle birden fazla müzik tarzından etkilendim. İlk olarak dinlediğim ise Mehter Marşlarıdır. Bunun dışında abimin etkisi ile Arabesk, babamın etkisiyle Türkü, ergenliğimin ilk dönemlerinde içlerinde bulunduğum ve hayatımda çok etkisi olan "Millî Bilinç" in bende silinmeyecek derecede etkisini oluşturan milliyetçi camia etkisiyle milliyetçi müzikler etkilendiğim müzikler arasında dır. Ayrıca Lise yıllarımdan başlayarak çok uzun bir süre Rock ve Rap müziklerinin etkisi de bende önemli derecede etkiye sahiptir. Hayatımın son yıllarında da farklı müzik tarzları konusunda da ilgilerim olmuştur. Bunlar arasında da Türk Sanat Müziği de vardır. Türkçe müzik konusunda bende etkisi olan müzisyenler arasında dönemsel olarak sıralarsak Ferdi Tayfur, Orhan Gencebay, Müslüm Gürses, Neşet Ertaş, Barış Manço, Osman Öztunç, Sagopa Kajmer, Şebnem Ferah ve Sezen Aksu gibi örnekler vardır. Özellikle asıl adı Yunus Özyavuz olan Sagopa Kajmer in sözlerinde ki ilginçlik ve derinliğin yazarlık konusunda bende etkisi vardır. Yani bu sözleri anlama çabam da yazılarımdaki derinliğin bir diğer etkisidir.

Okuduğum kitaplar da yazma konusunda bende etkili olduğu gibi içlerinde beni etkileyen kitap ise Kur'an-ı Kerim'in Türkçesidir. 30 yaşımdan sonra bir Müslüman olarak merak edip okuduğum Kur'an-ı Kerim'in bende büyük bir etkisi vardır ki sanki bu kitabı okuduktan sonra yeniden Müslüman olmuş gibi bir duygu hissettim. Kur'an-ı Kerim'in Türkçesini okuduktan sonra da hayatımda çok yeni bir dönem başladı ve bu dönem yazarlığımda da etkili oldu. Birçok yazımda da birçok ayetten örnekler de verdim. Hayatımda bazı yazarların etkisi de vardır ki bu yazarlar hayatımın belirli dönemlerinde etkisi oldu. Lise öncesinde başlayarak bir Hüseyin Nihal Atsız etkisi başlangıç iken şiir konusunda İbrahim Sadri bir başka etkiye sebep oldu. Sonraki dönemlerde Dokuz Işık kitabıyla Alparslan Türkeş, ilerleyen dönemde farklılık oluşturma isteğiyle siyasi konulara da yönelirken Soner Yalçın, Selman Kayabaşı, Mustafa Güldağı gibi yazarların etkisi oldu. Sosyoloji konusunda Cemil Meriç, Mümtaz Turhan gibi yazarların etkisi de vardır bende. Türk Tarihi konusunda özellikle Osman Karatay, Necati Demir, Ahmet Taşağıl, Faruk Sümer, İbrahim Kafesoğlu, Zeki Velidi Togan beni etkileyen yazarlar arasında dır. Tâbi bir de duygusal kişilik sahibi olmam sebebiyle hayat şartları ve insan ilişkilerinin etkisi de yazarlık konusunda ilham kaynaklarımdan oldu. Bunun için de " Hayat Okulundan Öğrendiğimiz Dersler" diyebiliriz. İkinci sorunuza cevap olarak anlattığım ilham kaynaklarını veya etkilendiğim unsurları duygu ve düşünce dünyamda sentezleyerek ya da birleştirerek kendimi besledim. Bu da bende Din, Milliyet, İnsanlık, Ahlak, Erdem, Adalet gibi birçok konuda etkiledi. Sentezlenen bir duygu ve düşüncelerin etkisini oluşturdu. Bu durumlar kişiliğimi de etkilerken dindar, milliyetçi, biraz yenilikçi ve kendimi kaybetmeyecek derecede çağdaş bir kişilik sahibi oldum.

Osman Hocam, her yaş grubundan yazma isteği olanlar var. Bu insanlara neler tavsiye edersiniz?

Öncelikle duygu ve düşüncelerini besleme konusunda kitap okuma, araştırma, ilgi ve gözlemi tavsiye ederim. Bu konuda da bir tek konuda değil birden fazla konuda kitap okumayı tavsiye ederim. Anlamı derin, ilginç sözleri olan, duyguları etkileyen müzik ve şiirler de başka bir etken. Bir diğer etken ise hayatı, dünyayı, insanları, kendimizi, doğayı ve bütün varlıkları anlama çabası önemli bir etkendir. Yaşam şartlarını öğrenerek duygu ve düşüncelerde sentezlemek. Kişisel gelişime önem vermek. Kelime dağarcığını besleme konusundaki çaba da önemli etkenler arasında. Bir de ilmî ve kültürel alanda kendini geliştirmiş kişiler ile muhabbeti de tavsiye ederim ki bu durumun bile yazma konusunda etkisi vardır. Yazdıklarımızı insanlara ulaştırma konusunda da cesaret, kararlılık, azim, olumsuz şart ve etkenlere karşı pes etmeme, imkanlar konusunda fedakarlık yapmak da önemlidir.



Osman Bey kitaplarınızın isimlerini öğrenebilir miyiz?

Yanlış Anladığımız Yaşam ve Dünya Hali kitabımla birlikte Kayseri'nin bazı haber sitelerinde makalelerim mevcuttur. Yazılarımda millî, manevî, ahlâkî, toplumsal ve sistemsel meselelere ağırlık verirken ilerleyen dönemlerde imkan ve fırsat olursa tarihi konulara da ağırlık vermek amaçlarım arasındadır.

Yazarlık serüveninizde anlatmak istediğiniz sizi çok etkileyen bir hatıranızı dinlemek isteriz.

Aslında ilk kitabımı yayınlama ve insanlara ulaştırma sürecinde hayatımı etkileyen anlar ve insanlar oldu. Kayseri dışında birden fazla yere gitmeme sebep oldu. Yeni ortamlar oluştu hayatımda ve önemli kişileri tanıma imkanım oldu. Hayatımda yeni bir renk, yeni tecrübeler oldu. Hayatımda yenilikler ve değişiklikler de olduğu gibi hayatımda katkıları da oldu. Ama üzülerek söylemem gerekir ki bu sorunun cevabını vermek benim için biraz zor. Ayrıca bu güzel röportajdan dolayı size teşekkür ederim. Benim için çok güzel ve unutulmaz bir röportaj oldu.