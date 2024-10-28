Bir haftada 35 Kg uyuşturucu yakalandı: 14 kişi tutuklandı
Narkotik operasyonunda 14 tutuklama
KAYSERİ (1HA)- Kayseri’de polis ekiplerince gerçekleştirilen 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs cezaevine teslim edildi.
Aramalarda ise toplamda; 35 kilogram 308,55 gram narkotik madde, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 169 adet fişeği ele geçirildi.