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Bir haftada 35 Kg uyuşturucu yakalandı: 14 kişi tutuklandı

Bir haftada 35 Kg uyuşturucu yakalandı: 14 kişi tutuklandı

Narkotik operasyonunda 14 tutuklama

KAYSERİ (1HA)- Kayseri’de polis ekiplerince gerçekleştirilen 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 1 haftada gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde; 26 operasyon kapsamında 61 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 14 şahıs cezaevine teslim edildi.

Aramalarda ise toplamda; 35 kilogram 308,55 gram narkotik madde, 8 adet ruhsatsız tabanca ve 169 adet fişeği ele geçirildi.

Haber Merkezi

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