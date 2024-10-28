Terör operasyonlarında 9 gözaltı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan 1 haftalık operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.