Terör operasyonlarında 9 gözaltı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan 1 haftalık operasyonlarda çeşitli terör örgütlerine mensup 9 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik operasyonlarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler tarafından yapılan 1 haftalık operasyonlarda; PKK/KCK terör örgütü soruşturmaları kapsamında 3, dini istismar eden terör örgütlerine yönelik soruşturmalar kapsamında 5, FETÖ terör örgütü soruşturmaları kapsamında 1 kişi olmak üzere toplam 9 kişi hakkında gerekli yasal işlem başlatıldı.