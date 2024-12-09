Bir haftada aranan 231 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken kesinleşmiş hapis cezası bulunan 231 kişi de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince çalışma yapıldı. 01-08 Aralık tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 9 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 10 adet kurusıkı tabanca, 113 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 15 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, 19 hırsızlık şüphelisi yakalandı. Ekiplerce 1 adet motosiklet ile birlikte, hırsızlık malı olan 325 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Ayrıca toplam 285 yıl 7 ay 23 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 231 şahıs da ekiplerce yakalanırken bunlardan 86’sı adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi.