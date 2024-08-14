Bir parkın kamelyasında asılı erkek cesedi bulundu
Melikgazi İlçesi'nde bir parkın içindeki kamelyaların birinde asılı halde erkek cesedi bulundu.
Olay öğle saatlerinde meydana geldi. Battalgazi Mahallesi Çeçenistan parkındaki kamelyaların birinde asılı halde erkek cesedi bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri şahsın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis olayla ilgili çalışma başlatırken şahsın cansız bedeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.