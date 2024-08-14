Garnizon Komutanı Taşan'dan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emekliliği dolayısıyla veda ziyareti düzenleyen Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan’ı makamında ağırladı.

Uzun süredir kentte görev yapan ve emekli olan Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Taşan’a teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizde uzun yıllar başarıyla görev yapan Garnizon Komutanımız Hava Tuğgeneral Haldun Taşan belediyemizi ziyaret etti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri ve şehrimize olan hizmetleri için komutanımıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler dilerim” derken, Taşan da Başkan Büyükkılıç’a, uyum içerisinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.