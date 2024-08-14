  • Haberler
  • Gündem
  • Garnizon Komutanı Taşan'dan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Garnizon Komutanı Taşan'dan Büyükkılıç'a veda ziyareti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emekliliği dolayısıyla veda ziyareti düzenleyen Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan'ı makamında ağırladı.

Garnizon Komutanı Taşan'dan Büyükkılıç'a veda ziyareti
Kayseri GündemEditör

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, emekliliği dolayısıyla veda ziyareti düzenleyen Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan’ı makamında ağırladı.

Uzun süredir kentte görev yapan ve emekli olan Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a veda ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Başkan Büyükkılıç, görev süresince şehre yaptığı hizmetlerden dolayı Taşan’a teşekkür etti. Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizde uzun yıllar başarıyla görev yapan Garnizon Komutanımız Hava Tuğgeneral Haldun Taşan belediyemizi ziyaret etti” diye konuştu.

Başkan Büyükkılıç, “Nazik ziyaretleri ve şehrimize olan hizmetleri için komutanımıza teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında sağlık ve esenlikler dilerim” derken, Taşan da Başkan Büyükkılıç’a, uyum içerisinde yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Eğribucak'ta yangın söndürüldü
Eğribucak'ta yangın söndürüldü
Aladağlar'da mahsur kalan bir turist daha kurtarıldı
Aladağlar'da mahsur kalan bir turist daha kurtarıldı
Milletvekili Ayşe Böhürler TYB şiir programına konuk oldu
Milletvekili Ayşe Böhürler TYB şiir programına konuk oldu
Büyükşehir'den 4 kırsal mahalle yoluna 40 bin tonluk asfalt
Büyükşehir'den 4 kırsal mahalle yoluna 40 bin tonluk asfalt
Millet Bahçesi çay Bağları girişinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Millet Bahçesi çay Bağları girişinde otomobilin çarptığı çocuk ağır yaralandı
Başkan Üzüm: 'AK Parti'miz, destan yazmaya devam ediyor'
Başkan Üzüm: 'AK Parti'miz, destan yazmaya devam ediyor'