Bir suç şebekesi daha çökertildi: 6 tutuklama
Kayseri'de polis ekipleri tarafından 12 adrese eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda 9 kişi yakalandı, 6 kişi tutuklandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ‘Kasten yaralama, Mala zarar verme, Tehdit, Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, Suçluyu kayırma ve 6136 sayılı kanun’a muhalefet” olmak üzere 6 farklı suçu grup halinde işleyen şahıslara yönelik 70 personelin katılımıyla 12 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 9 kişi yakalandı, 6 kişi adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan operasyonda; 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 68 adet tabanca fişeği, 15 adet av tüfeği kartuşu ele geçirildi.