Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık

Sosyal medya üzerinden 'Kayseri Toplu Taşıma' hesabı adı altında '6 Ay ücretsiz ulaşım, 6 ay boyunca sınırsız seyahat 68 TL' ilanıyla dolandırıcılık yapan bir hesap bulunuyor. Bu hesabın linkine tıkladığında ise sahte bir hesaba yönlendiriliyor. Lütfen bu dolandırıcılık hesabına karşı uyanık olalım.

Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık

Facebook sosyal medya platformu üzerinden 'Kayseri Toplu Taşıma' hesabı adı altında '6 Ay ücretsiz ulaşım, 6 ay boyunca sınırsız seyahat 68 TL' ilanıyla dolandırıcılık yapan bir hesap bulunuyor. Bu hesabın linkine tıkladığında ise sahte bir hesaba yönlendiriliyor. Lütfen bu dolandırıcılık hesabına karşı uyanık olalım.

Kart 38 adına yapılan dolandırıcılığa karşı uyarıyoruz!

DOLANDIRICILIK İÇERİKLİ SAHTE HESAP

Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık

Haber Merkezi

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