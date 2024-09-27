Kayseri Ulaşım adına dolandırıcılık
Sosyal medya üzerinden 'Kayseri Toplu Taşıma' hesabı adı altında '6 Ay ücretsiz ulaşım, 6 ay boyunca sınırsız seyahat 68 TL' ilanıyla dolandırıcılık yapan bir hesap bulunuyor. Bu hesabın linkine tıkladığında ise sahte bir hesaba yönlendiriliyor. Lütfen bu dolandırıcılık hesabına karşı uyanık olalım.
Facebook sosyal medya platformu üzerinden 'Kayseri Toplu Taşıma' hesabı adı altında '6 Ay ücretsiz ulaşım, 6 ay boyunca sınırsız seyahat 68 TL' ilanıyla dolandırıcılık yapan bir hesap bulunuyor. Bu hesabın linkine tıkladığında ise sahte bir hesaba yönlendiriliyor. Lütfen bu dolandırıcılık hesabına karşı uyanık olalım.
Kart 38 adına yapılan dolandırıcılığa karşı uyarıyoruz!
DOLANDIRICILIK İÇERİKLİ SAHTE HESAP