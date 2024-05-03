Birlik Vakfı Kayseri protokolünü ağırladı

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi, düzenlediği program ile Kayseri protokolünü ağırladı. Programla ilgili açıklama yapan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Birlik Vakfı Kayseri’de bir masanın ayağı gibi” dedi.

Birlik Vakfı Kayseri Şubesi’nde düzenlenen programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Vali Yardımcıları Adnan Türkdamar, Ömer Tekeş, Meteoroloji 7. Bölge Müdürü Denizhan Erol, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, STK Temsilcileri ve protokol üyeleri katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda davetlilere çiğ köfte ikramında bulunuldu.

Program hakkında konuşan Birlik Vakfı Kayseri Şube Başkanı Mehmet Adıgüzel, “Kayseri’nin eşrafını bir araya getirerek, Kayseri yaptıklarımız icraatları aksetmek için Kayseri’nin protokolünü ağırlayacağız. Kayseri’de 80 bine yakın üniversite öğrencisi var. Gücümüz yettiği kadar öğrenci arkadaşlara vakfımızın çatısı altında eğitim anlamında hizmet veriyoruz. Kardeşlerimizin burada hangi derste ihtiyaçları varsa ücretsiz bir şekilde 15’er kişilik sınıflarda destek sağlıyoruz. Ayrıca dünyanın ve Türkiye’nin ekonomik şartları biraz sıkıntıya girdi. Bu konuda kardeşlerimize eğitim hayatı içerisinde destek verirken, gıdasal anlamda da kardeşlerimize destek veriyoruz. Üniversitede okuyan ve evde kalan kardeşlerimize de evlerine gıdasal anlamda destek vermeye çalışıyoruz. Bu da ciddi manada bir ihtiyacı karşıladığımız anlamına geliyor. Birlik Vakfı Kayseri’de bir masanın ayağı gibi. Olmazsa olmazı. Biliyorsunuz 1916 yılından bu yana Türkiye’de ve Kayseri’de ciddi manada hizmetlerini devam ettiriyor” dedi.