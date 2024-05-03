2 araç çarpıştı: 2 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında takside bulunan 2 yolcu yaralandı.

2 araç çarpıştı: 2 yaralı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde ticari taksi ile hafif ticari aracın karıştığı trafik kazasında takside bulunan 2 yolcu yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Yeşilırmak Caddesi ile Hilal Caddesi kesişiminde meydana gelen trafik kazasında, 42 FEC 68 plakalı hafif ticari araç ile 38 T 0405 plakalı ticari taksi çarpıştı. Kazada ticari takside bulunan yolcular C.P. ve H.P. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise C.P. ve H.P.’yi olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Kazaya karışan hafif ticari araç ve ticari taksi çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

2 araç çarpıştı: 2 yaralı
İHA
Kayseri Gündem

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