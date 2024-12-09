Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı

Kayseri’de elektrikli bisiklet çalan şahıs önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Talas ilçesinde meydana gelen elektrikli bisiklet hırsızlığı olayı ile ilgili Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı. Yapılan araştırmalar ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde, olayın şüphelisinin R.C. olduğu tespit edildi. R.C. yapılan operasyonla gözaltına alınırken, ele geçirilen çalıntı bisiklet ise sahibine teslim edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü’nce yapılan açıklamada, "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.