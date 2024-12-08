Bisiklet hırsızlığı yapan şüpheli yakalandı
Kayseri'de bisiklet ve elektrikli bisiklet hırsızlığı yapan şahıs polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Talas Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri “Bisiklet ve Elektrikli Bisiklet Hırsızlığı" konusu ile alakalı yaptığı araştırmalar ve kamera inceleme çalışmaları neticesinde; R.C.(36) çalıntı elektrikli bisiklet ile beraber yakalandı.
Hırsızlığa konu elektrikli bisiklet sahibine tam ve eksiksiz olarak teslim edilirken, R.C. hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı.