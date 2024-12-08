Erciyes 38 FK son dakika golü ile yenildi

Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Kahramanmaraş İstiklalspor maçını son dakika golü ile kaybetti.

Erciyes 38 FK son dakika golü ile yenildi
Kayseri GündemEditör

Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Kahramanmaraş İstiklalspor maçını son dakika golü ile kaybetti.

Stat: Kırıkhan İlçe

Hakemler: Armağan Çıbık, Tahir Yalçın, Recep Tayyip Keleş

Kahramanmaraş İstiklalspor: KIvanç Küçükkarış, Reşo Akın, Kamil İçer, İbrahim Nas, Erdinç Karakaş, Tolunay Yurtseven, Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Uğur Mustafa Türk, Arda Yumurtacı

Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Caner Kaban, İsmail Karakaş, İhsan Uğur Göktaş (Dk.46 Murat Şimşek), Batuhan Kazancı, Ekrem Kayılıbal (Dk.46 Ethem Balcı), Hüseyin Ekici, Ayhan Gürbüz (Dk.65 Ahmet Çukadar), İsmet Yazgan, Hüseyin Fıstıkcı (Dk.66 Muhammed Aybar), Fevzi Can Bozkuş

Goller: Arda Yumurtacı Dk.29, Kerem Kaya DK.90+7 (Kahramanmaraş İstiklalspor) Ahmet Çukadar Dk.90+1 (Erciyes 38 FK)

Sarı Kartlar: İbrahim Has, Hakan Yeşil (Kahramanmaraş İstiklalspor) İsmet Yazgan, Batuhan Kazancı (Erciyes 38 Futbol Kulübü)

Kırmızı Kart: Ayhan Gürbüz Dk.90+1 (Erciyes 38 Futbol Kulübü)

İHA
Kayseri Gündem

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