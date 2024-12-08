Erciyes 38 FK son dakika golü ile yenildi
Türkiye 3. Lig 4. Grup'ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Kahramanmaraş İstiklalspor maçını son dakika golü ile kaybetti.
Türkiye 3. Lig 4. Grup’ta bulunan Erciyes 38 Futbol Kulübü, deplasmanda oynadığı Kahramanmaraş İstiklalspor maçını son dakika golü ile kaybetti.
Stat: Kırıkhan İlçe
Hakemler: Armağan Çıbık, Tahir Yalçın, Recep Tayyip Keleş
Kahramanmaraş İstiklalspor: KIvanç Küçükkarış, Reşo Akın, Kamil İçer, İbrahim Nas, Erdinç Karakaş, Tolunay Yurtseven, Hakan Yeşil, Muhammed Akarslan, Sadık Baş, Uğur Mustafa Türk, Arda Yumurtacı
Erciyes 38 Futbol Kulübü: Kadem Burak Yaşar, Caner Kaban, İsmail Karakaş, İhsan Uğur Göktaş (Dk.46 Murat Şimşek), Batuhan Kazancı, Ekrem Kayılıbal (Dk.46 Ethem Balcı), Hüseyin Ekici, Ayhan Gürbüz (Dk.65 Ahmet Çukadar), İsmet Yazgan, Hüseyin Fıstıkcı (Dk.66 Muhammed Aybar), Fevzi Can Bozkuş
Goller: Arda Yumurtacı Dk.29, Kerem Kaya DK.90+7 (Kahramanmaraş İstiklalspor) Ahmet Çukadar Dk.90+1 (Erciyes 38 FK)
Sarı Kartlar: İbrahim Has, Hakan Yeşil (Kahramanmaraş İstiklalspor) İsmet Yazgan, Batuhan Kazancı (Erciyes 38 Futbol Kulübü)
Kırmızı Kart: Ayhan Gürbüz Dk.90+1 (Erciyes 38 Futbol Kulübü)