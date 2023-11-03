Bisikleti çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı

Kayseri'nin Talas ilçesinde bir binanı önünden bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Şahsın bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları da dikkat çekti.

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  • 03.11.2023 19:23
  • Güncelleme: 03.11.2023 20:43
Bisikleti çaldı, 24 saat geçmeden yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Talas ilçesinde bir binanı önünden bisiklet çalan şahıs, polis ekipleri tarafından 24 saat geçmeden yakalandı. Şahsın bisikleti çalarken sergilediği rahat tavırları da dikkat çekti.

İlçeye bağlı Mevlana Mahallesi Anayurt Caddesi üzerinde meydana gelen olayda şüpheli şahıs binanın önündeki bisikleti çalarak uzaklaştı. İhbar üzerine harekete geçen Talas İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kamera görüntülerini inceledikten sonra şüphelinin C.D. (37) olduğunu belirledi. Operasyon düzenleyen ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Hırsızlık anı güvenlik kamerasında

Yaşanan bisiklet hırsızlığı güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin rahat tavırları da dikkat çekti.

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İHA

Kayseri Gündem
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