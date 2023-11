Başkan Çolakbayrakdar, 'Türkiye'ye örnek olan projelerle yüreklere dokunuyoruz'

Kocasinan Belediyesi tarafından ihtiyaç sahiplerine dev bir mağaza konforunda ücretsiz alışveriş keyfi yaşattığı ‘Dost Eli Mağaza ile Dost Market’in resmi açılışı gerçekleştirildi. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki’nin katıldığı programda konuşan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Türkiye’de en iyi şekilde örnek sosyal belediyecilik faaliyeti yürüttüklerini ve yüreklere dokunduklarını söyledi.

Kocasinan Belediyesi’nin Seyrani Mahallesi’ndeki ‘Dost Eli Mağaza ile Dost Market’in açılış törenine; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu, Dr. Murat Cahid Cıngı ve Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, oda başkanları, meclis üyeleri, kamu kurum ve kuruluşların temsilcileri, basın mensupları, muhtarlar ve Kayserililer katıldı.

Yapılan hizmetlerle vatandaşların gönüllerine dokunduklarını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “2017 yılında Sosyal Market diye başlamış olduğumuz ve bölgemizde bulunan ihtiyaç sahiplerine alan el ve veren elin buluştuğu hizmetimiz, bugün Dost Mağaza ile Dost Market’e dönüştü. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağaza hayırlı uğurlu olsun. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Türkiye’de en iyi şekilde sosyal belediyecilik faaliyeti yürütüyoruz. İnsan için yapılan ve insanın yararına bir hizmet varsa, ne zaman nerde olunması gerekiyorsa Şükür Allah’a onun gayreti içerisindeyiz. Özellikle ‘Gönül Kazanı’ ile başlattığımız 65 yaş üstü yalnız yaşayan ve engelli ailelerimize her gün sıcak yemek ulaştırıyoruz. Düzenli olarak 187 aileye yemek götürüyoruz. Bu hizmetleri yaparken diğer milyonlarca Türk lirasına mal olan hizmetlerden daha mutluluk duyuyoruz. 90’lı yıllarda tabi kanunen önümüzü açan ve sosyal belediyeciliğe örnek projeler yapan Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Yapılmış olan örnek projelere marka ve modern belediyecilikte bu aşamaya gelmiştir. Diğer yandan gıda kurtarmada Kayseri’de tek akredite belediyeyiz. Frigofirik araç ile soğuk hava deposu sayesinde her türlü gıda maddesini taşıyıp, ihtiyaç sahibi ailelerimize ulaştırıyoruz. Özellikle Aile Sosyal Destek Birimimizle, psikolog, rehber, sosyolog gibi hizmetlerimizle bütün çocukların ve ailelerimizin yanındayız. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise Başkan Çolakbayrakdar’ ı yaptığı hizmetlerden dolayı tebrik ederek, “İnsanı yaşat ki; devlet yaşasın’ felsefesiyle daha mutlu bir şekilde vatandaşların Kayseri’de yaşaması için projelere imza atıyoruz. Başkanımız hem hizmet peşinde koşuyor hem de hizmetini çeşitlendiren başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum” dedi.

Kayseri Milletvekilleri Şaban Çopuroğlu da yapılan çalışmayı ‘Getir’ hizmeti gibi olduğunu belirterek, konforlu market ve mağazadan dolayı Başkan Çolakbayrakdar’a teşekkürlerini iletti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise ‘Dost Eli Mağaza ile Dost Market’in çok anlamlı bir proje olduğunu ifade ederek, “Bizim belediyecilik anlayışımız böyledir. Önce hizmet ve sosyal belediyecilik deyip, insanlarımızın her zaman yanında olduk. Allah utandırmasın. Bu anlamlı çalışmadan dolayı Başkanımız Ahmet Çolakbayrakdar’ı tebrik ediyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından Başkan Çolakbayrakdar, misafirlerine Dost Market’in nasıl işlediği hakkında bilgiler aktardı ve alışveriş yaptı.