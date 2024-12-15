'Biz Çiftçiyiz Platformu'ndan gövde gösterisi

“Hedefimiz Şeffaf ve Çiftçi Dostu Bir Yönetim”

Çiftçilerin sorunlarına çözüm üretmek için bir araya geldiklerini belirten Demir, “Kayseri Şeker Fabrikası ve Pancar Ekicileri Kooperatifi’nde adil, şeffaf ve çiftçi dostu bir yönetim anlayışını hayata geçirmek istiyoruz. Bu doğrultuda kötü gidişata dur demek için bir meşale yakıyoruz. Çiftçilerimizle el ele vererek daha güçlü ve refah dolu bir gelecek inşa edeceğiz” dedi.

Çiftçilere Destek Hedefleyen Projeler

Demir, çiftçilerin üretim süreçlerinde karşılaştıkları zorlukları hafifletmek için kapsamlı projeler planladıklarını açıkladı. Projelerden bazıları şunlar:

- Modern tarım teknikleri konusunda eğitimler düzenlenmesi,

- Toprak analizi ve gübreleme konularında ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesi,

- Sertifikalı ve yüksek verim sağlayan tohumlara erişimin kolaylaştırılması,

- Mazot, gübre, ilaç ve diğer tarım girdilerinin maliyetlerini düşürmek için iş birlikleri geliştirilmesi,

- Çiftçilere özel düşük faizli kredi imkânlarının sağlanması.

“Çiftçilerin Sesini Duyuracağız”

Demir, çiftçilerin sorunlarının çözümü için aktif bir iletişim mekanizması kuracaklarını ve çiftçi temsilcilerinin yer aldığı bir danışma kurulu oluşturacaklarını söyledi. Ayrıca, pancar fiyatlandırmasında çiftçilerin haklarını koruyacaklarını ve tüm paydaşların ekonomik refahını artırmayı amaçladıklarını belirtti.

Son olarak, çiftçilerle dayanışma içinde olmaktan gurur duyduklarını ifade eden Demir, “Biz çiftçiyiz; emeğimizi, alın terimizi ve toprak sevgimizi geleceğe taşımak için buradayız” diye konuştu.