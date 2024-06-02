Ülke genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrenci LGS'ye girdi

Öğrencilerin ihtiyaçlarını gidermesi için 45 dakikalık süre verildi.

Bu yıl ülke genelinde 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin başvurduğu LGS’nin (Liseler Arası Geçiş Sınavı) birinci oturumu saat 9.30’da başladı. İki oturumdan oluşan sınavın birinci oturumu 10.45’te sona erdi. 11.30’da başlayan ikinci oturum ise saat 12.50’de sona erecek.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde 3 bin 891 okuldaki 62 bin 663 salonda, yurt dışında ise 11 sınav merkezindeki 35 salonda gerçekleştiriliyor.

İki oturum arasındaki 45 dakikada ise öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek.

Sınav hazırlığı bu yıl 1 milyon 38 bin 192 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 82, az gören 292 öğrenciye yönelik gerekli tedbirler alındı. Öte yandan 187 öğrenci özel durumları nedeniyle evde veya hastanede sınava girdi.

Sınavın 09.30’da başlayan ilk oturumunda sözel alanlardan sorular sorulurken, öğrencilere Türkçe, İnkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden 50 soru soruldu ve 75 dakikalık yanıtlama süresi verildi.

11.30’da başlayacak olan ikinci oturumda ise matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 soru yöneltilecek ve öğrencilere 80 dakika yanıtlama süresi verilecek.

Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek.

Geçen yıl Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle LGS merkezi sınavında öğrencilere sadece birinci dönem konularından soru sorulmuştu ancak bu yıl 8. sınıf sınav tarihine göre işlenen tüm konular sınav kapsamına dahil edildi.