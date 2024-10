Kazımkarabekir pazarcı esnafı mutsuz

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Kazım Kazımkarabekir Mahallesi’nde bulunan semt pazarında vatandaşlar ve Pazar esnafı, esnafların gelmemesi ve satışlardan dolayı sıkıntı yaşıyor. Mahalle muhtarı Tekin Dönmez’de pazarcı esnafının Pazar yerinde tezgâh açmadığını, vatandaşlarında Pazar alışverişine gelmediğini söyledi. Muhtar Dönmez, pazar yerine tezgâh açmayan esnafın ruhsatının alınması gerektiğini ifade ederek, “Pazarın en büyük sıkıntısı, esnafların tezgâh açmaması, vatandaş gelmiyor, çünkü geldiğinde kimseyi bulamıyor. En fazla bir peynirci, bir sebzeci ve bir tane patates soğan satan var, onlar harici esnaf yok. Vatandaşlar domatesini, biberini alamayacak çünkü esnaf yok, bir tane meyve sebze satan yok. Esnaflara pazar yeri verilmiş ama gelmiyor belediye veya yetkililer bu konuyu göz ardı etmesin, ilgilensin ve onların ruhsatları başka vatandaşlara esnaflara verilsin. Çünkü Kayseri’nin en güzide ve ferah yerinde pazar yerimiz var. Başkan Palancıoğlu yaptırmış ama pazar yeri açmakla olmuyor ki, esnaf kendinden fedakârlık yapacak vatandaşta ona göre gelecek. Bugün bir sebzeci domates ve biberi 50 liraya satıyor. Ama 2-3 esnaf geldiği zaman 20 bin liraya satacak. Vatandaşlara sıkıntı oluyor, pahalılık yüzünden insanlar gelmiyor. Vatandaşta, esnafta zarar görmesin. Bu hususta yetkililerin ilgilenmesini istiyorum” diye konuştu.



Esnafların gelmemesinden dolayı taleplerin düşük olduğunu belirten pazar esnafı Mücahit Şimşek ise, “Kazım Karabekir Mahallesinde semt pazarı açıldığından beri burada esnafım. Pazar’da peynir işiyle uğraşıyorum. Burada en büyük sıkıntı esnaf gelmiyor, esnaflar gelmeyince müşteriler ürün talep etmiyor. Talep edilmeyince burada sirkülasyon oluşmuyor. Gelen esnaf malzemesini koyuyor akşam tekrar götürüyor. Buda esnaf için sıkıntı oluyor, verdiği parayı kazanamıyor. Ondan dolayı burada talep az oluyor. Burada konveksiyon veya züccaciye olayı yok. Buranın halkı daha çok köylü-kentli kesim. Köylü-kentli kesim fazla olduğundan dolayı burada zücaciye-konveksiyon olursa biraz daha talep olacağını düşünüyoruz. Burada 2-3 sokak arkada sebzecilikle uğraşan esnaflar ve zücaciyeci, tuhafiyeci gelirse pazar oturur. Müşterilerin yüzde 80’i esnaf gelmemesinden şikayetçi. Esnafın şikâyeti de müşteri gelmemesi. Ondan dolayı pazar yeri otopark alanına dönüyor” şeklinde konuştu.



Pazarcıların yanı sıra züccaciye tezgâhlarının da açılması ile taleplerde artış olacağını aktaran pazar esnafı Kemal Karaerik, “Burası ilk açıldığında çok esnaf vardı. Sonrasın da buraya müşteri gelmedi bir daha. Pazara züccaciye tezgâhı açılırsa burası tıklım tıklım dolar. Çünkü burasının halkı ve kalabalığı çok fazla. Pazarcı esnafı geldi ama iş yapamadı” dedi.

Belediye ve yetkililerin pazarla ilgilenmesi gerektiğini dile getiren pazar esnafı Halil Fırat “Pazar yeri güzel yapılmış ama pazarın içi dolu değil. Vatandaşlar almak istediklerini tezgahlarda görmek istiyorlar ama her hafta olduğu gibi 2-3 esnafımız yeşilli ve patates haricinde ne züccaciye ne çocuk giyim var. Hiçbir hizmet olmayacaksa neden burası yapıldı? Şu anda pazar yeri araç parkı ile dolu, maalesef hiçbir yetkili buraya gelerek ilgilenmiyor. Vatandaş da aradığını bulamayınca gelmiyor. Bundan dolayı esnaf mağdur oluyor. Bu durumunu bir an önce çözüme kavuşturulması gerekiyor. Bu yerler satıldı, kiralandı ama hiçbir esnaf gelip tezgâh açamıyor. Neden tezgâh açılmadığını belediye ve ilgili birimler araştırmalı. Bir an önce buranın neşeli ve çeşidi bol bir pazar olmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.

Pazar alışverişini yapmak için uzak yerlere gittiklerini dile getiren bir vatandaş ise, “Bu pazarda aradığım hiçbir şeyi bulamıyorum. Pahalı, maaşlarımız yetmiyor, ev kiraları olsun, gıda olsun. Pazar yerinde züccaciye, giyim, meyve ve sebze gibi her alanda satış yapılmasını istiyoruz. Bütçemize göre nerede ucuz yer varsa gitmek zorunda kalıyoruz. Pazar yeri yazın daha iyi durumdaydı. Esnafları davet ediyoruz, uzak yerlerden alışveriş yapacağımıza, buraya gelerek rahatça alışveriş yapalım” dedi.