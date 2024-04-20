Kayseri'nin en genç muhtarları belli oldu
31 Mart Yerle seçimleri sonrası yeni seçilen muhtarların en genci Ağırnas Mahallesi Muhtarı Cem Güven oldu.
1990 Yılı doğumlu olan Cem Güven 34 yaşında Ağırnas Mahallesi için muhtarlık hizmeti yürütüyor.
Genç ve dinamik muhtarlardan bir diğeri de Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı 35 yaşındaki Ahmet Berk oldu.
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