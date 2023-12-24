Boş arazide erkek cesedi bulundu

Niğde'de 45 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu.

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  • 24.12.2023 14:48
  • Güncelleme: 24.12.2023 14:48
Boş arazide erkek cesedi bulundu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 45 yaşındaki bir kişi boş arazide ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Bahçeli Kasabasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Barajı’na yakın boş arazide yerde hareketsiz yatan Soner T.’yi görenler durumu yetkililere bildirdi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Soner T.’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından Soner T.’nin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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