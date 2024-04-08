Boyacıköy Muhtarı'ndan mahalleliye teşekkür iftarı
Kayseri'nin Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Berk, kendisinin seçilmesinden dolayı mahalleliye bir teşekkür iftarı verdi.
31 Mart Mahalli seçimlerinde Kayseri'nin en genç muhtarlarından biri olarak seçilen Kocasinan İlçesi Boyacıköy Mahallesi Muhtarı Ahmet Berk, kendisine destek olan seçmenlerine ve mahalleliye muhtarlık binası önünde bir iftar yemeği verdi.
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