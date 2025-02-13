'Şeffaf plaklar diş teli dezavantajlarının önüne geçti'

Ortodonti Uzmanı Ayşe Yüksel, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sağlık Olsun’ programına katılarak moderatör Bilgenur Ülger’in sorularını yanıtladı.

Şeffaf plak ve diş teli tedavileri hakkında bilgiler veren Ortodonti Uzmanı Ayşe Yüksel, “Diş teli ile şeffaf plaklar arasında en temel farklardan ilki estetik olarak ve kullanım kolaylığıdır bir diğeri de şeffaf plakların takıp çıkarılabiliyor oluşudur. Şeffaf plaklar bir nevi reçine materyali, termo plastiktir yani ısıyla şekillendirilebilen bir materyalden üretilen dişleri itme ile tedavi eder Tel tedavisi ise dişleri kendine doğru teller ile çekerek düzelten bir sisteme sahiptir. Şeffaf plaklar aslında bir nevi telin dezavantajlarının önüne geçti hastanın daha iyi fırçalıyor olması bunun güzel bir üstünlüğü mesela hasta istediği zaman bunu çıkarıp yemek yiyebiliyor oluşu dişlerin üzerindeki yemek artıklarının daha çok kolay temizlenebilmesi için bir güzel avantaj. Şeffaf plaklar daha hızlı tedavi edebildiği için tedavi süreleri bir tık daha kısa. Eğer kişi plaklarını günlük 20-22 saat takmıyorsa tel tedavisine göre üstün olamaz plakları süresine uygun takmak çok önemli. Günlük 2 saat ile 4 saat bir yemek yeme için ayrılan süre var bunun dışında 20 saat 22 saat hasta takmazsa Kesinlikle daha hızlı tedavi olamaz. Şeffaf plaklar uyurken kesinlikle takılması gerekir ki günlük 20-22 saati tamamlayabilmesi lazım” ifadelerinde bulundu.