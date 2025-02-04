Bu anıt MHP'li Belediyelerde bile yok!: 'Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi Parti ve CHP'nin red oyuna rağmen meclisten geçti'

Yağmur açıklamasında, “Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi parti ve CHP’nin red oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla belediye meclisinden geçmiştir. Ne yazık ki, bir dönem Ülkücü Hareket’in içinde yer alıp bugün başka saflarda duranlar ve onların yoldaşları, bu kutlu projeye karşı durarak gerçek yüzlerini bir kez daha göstermiştir” dedi.

Talas Belediye Meclisi’nde gündeme gelen Ülkücü Şehitler Anıtı projesine yönelik yapılan açıklamalar üzerine Ülkü Ocakları Kayseri İl Başkanı Halit Yağmur’da sosyal medyadan bir video ile yazılı açıklamalarda bulundu. Videoda yapılması planlanan anıtın animasyonu gösterildi. Başkan Yağmur açıklamasında konuyla ilgili Ülkücü şehitlerin bu anıtla ilelebet yaşayacağını belirterek, “Ülkücü Hareket, şehitlerinin adını altın harflerle tarihe yazan, vefayı şiar edinmiş bir iradenin adıdır. Talas Belediye Başkanımız Mustafa Yalçın Beyefendi’nin desteğiyle, İl Başkanımız Enes Ertuğrul Kalın Beyefendi ve MHP Talas İlçe Başkanımız Kayhan Saraç Beyefendiyle birlikte projelendirdiğimiz Ülkücü Şehitler Anıtı, İyi parti ve CHP’nin red oyu vermesine rağmen oy çokluğuyla belediye meclisinden geçmiştir. Ne yazık ki, bir dönem Ülkücü Hareket’in içinde yer alıp bugün başka saflarda duranlar ve onların yoldaşları, bu kutlu projeye karşı durarak gerçek yüzlerini bir kez daha göstermiştir. Ülkücülüğün sadece bir söylem olmadığını, şehitlerimizin aziz hatırasına sahip çıkmanın bir namus meselesi olduğunu idrak edemeyenler, ahde vefanın ne demek olduğunu da asla anlayamayacaklardır. Ancak biz, “Ülkücü Şehitler ölmez, onların davası yere düşmez!” diyerek bu emanete sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu anlamlı eserin hayata geçmesi için destek veren Talas Belediye Başkanımıza, MHP İl Başkanımıza, İlçe Başkanımıza ve mecliste kabul oyu veren tüm meclis üyelerimize teşekkür ediyor, şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Vefasızlar unutulacak, Ülkücü Şehitlerimiz bu anıtta ebediyen yaşayacak” ifadelerini kullandı.