Bu bayram da bayramlıklar Kocasinan'da ücretsiz

Sosyal belediyeciliğin en iyi örneğini sergileyen Kocasinan Belediyesi, Ramazan Bayramı öncesi ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürdü. Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar 'Hizmetlerimizle Kocasinan'da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz' dedi.

Bu bayram da bayramlıklar Kocasinan'da ücretsiz

Ramazan ayında yardım hareketliliğini en üst seviyeye çıkardıklarına dikkat çeken Başkan Çolakbayrakdar, "Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra ‘Sosyal belediyecilik’ hizmetleriyle gönüllere dokunuyoruz. ‘Dost Eli’ çatısı altında hizmet veren Dost Market ve Dost Mağaza ile Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Paranın geçmediği tek market, paranın geçmediği tek mağazamızla Kocasinan’daki ihtiyaç sahiplerine market ve mağaza konforunda alışveriş imkanı sağlıyoruz. Kocasinan’da uzatmadık el, dokunmadık gönül bırakmamanın çabası içerisindeyiz. Kısaca her alanda Kocasinan sakinlerimize hizmet ulaştırmanın huzurunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Başkan Çolakbayrakdar, Türkiye’ye örnek olan sosyal odaklı hizmetler üretmeye devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Haber Merkezi

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