Bu bayram tercihler cevizli baklavadan yana oldu

Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte bayram hazırlıkları hız kazandı. Bayram sofralarının vazgeçilmezi olan baklavanın, geçen yıla oranla satışlarının arttığını belirten Baklavacı Şemsettin Kayseri Şube sorumlusu Birgül Ürek; “Ramazan sonuna doğru yaklaşıyoruz, Bayram yaklaştı. Bayramda insanların tatlıya olan talepleri daha da fazla artmaya başladı. İnsanların taleplerini yerine getirmeye çalışıyoruz en iyi şekilde. Geçen yıl oranla tatlı satışlarımız arttı. Halkımızın isteklerini yerine getirmeye çalışıyoruz. Onların taleplerini en iyi şekilde yerine getirip onlara en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz. Fiyatlarımız: Cevizli baklava 100 TL, fıstıklı baklavanın fiyatı ise 200 TL’den başlayıp 300 TL’ye kadar var. Tatlılarımız yüzde 100 pancar şekerinden oluşuyor. Tatlılarımızın kalitesi çok iyi, kesinlikle ceviz ve fıstık var; bu yönden kesinlikle şüpheleri olmasın vatandaşların. Zaten sürekli analizler yapılıyor, bu yönde sıkıntı yok. Cevizli baklava, halkımızın bütçesine en uygun olan tatlı olduğu için, cevizli baklava tercihleri geçen yıla göre satışlarımız daha da arttı. Bu yılki kuyruk sırası daha fazlalaştı. Her bayram yaklaştıkça sıra artıyor, çünkü insanlar bayram tatlılarını en iyi yerden, kaliteli bir şekilde ve en uygun fiyatla almak istiyorlar” ifadelerini kullandı.