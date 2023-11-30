Bu çorba içilmiyor, yutuluyor

Kış mevsiminde özel olarak hazırlanan hamuru ile birlikte yutulan arabaşı çorbası, kış sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor.

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  • 30.11.2023 11:12
  • Güncelleme: 01.12.2023 09:31
Bu çorba içilmiyor, yutuluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri ve çevresinin yöresel lezzetlerinden olan ve kış mevsiminde özel olarak hazırlanan hamuru ile birlikte yutulan arabaşı çorbası, kış sofralarında vatandaşları bir araya getiriyor.

Bünyesinde birçok lezzeti bulunduran mutfak kültürüne sahip illerden biri olan Yozgat’ta, özel olarak hazırlanan arabaşı çorbası, kış mevsiminde vatandaşların içini ısıtıyor. Av hayvanlarının, hindi, kaz veya tavuk etiyle pişirilen sıcak çorba ile özel olarak hazırlanmış soğuk hamurun buluştuğu arabaşı, Yozgat’ta kış mevsiminin vazgeçilmez yöresel lezzeti olarak sofralarda yerini alıyor. Yozgat’ta asırlardır devam eden arabaşı geleneği özellikle uzun kış gecelerinde yapılan ev ziyaretlerinde ikram ediliyor. Arabaşı geleneği vatandaşları bir araya getirerek birlik ve beraberliğin artmasına vesile oluyor. Kış mevsiminde gribal enfeksiyonlara karşı vücut direncini artırmasıyla da bilinen arabaşı çorbası, vatandaşlarca sıklıkla tercih ediliyor.

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri de teorik eğitimin yanı sıra okullarının uygulama mutfağında Türk ve Dünya mutfağına ait yemekleri yapmayı öğreniyor. Öğrenciler öğretmenleri öncülüğünde Yozgat’ın yöresel lezzeti arabaşı çorbasını da yaparak soğuk kış günlerinde ikramda bulunuyorlar.

Arabaşı çorbası ve hamurun yapımının inceliklerini anlatan Tuğba Yılmaz, arabaşının Yozgat’ın yöresel lezzeti olduğunu ve kış mevsiminde tüketildiğini söyledi.

“Arabaşı içilmez, yutulur”

Vatandaşlardan Ferhat Erdem ise arabaşı yemeğinin Yozgat’ın kültürü olduğunu belirterek, “Türkiye’de birkaç ilde çorbası yapılıyor ama Yozgat’taki çorbanın yapılışı ve hamuru çok farklı. Yozgat kış memleketi, biz ekim ayında sonra ne zaman kar yağacak ve arabaşı yutacağız diye heyecanla bekliyoruz. Arabaşı içilmez yutulur, buraya gelen misafirlerimize şiddetle öneriyoruz, arabaşı ikram ediyoruz. Yozgat kültüründe arabaşı uzun kış geçelerinin vazgeçilmezidir. Kuşaktan kuşa aktarılan bir kültür, gelenektir. Arabaşı bahanedir aslında önemli olan birlik beraberlik sosyalleşmedir” dedi.

“Birlik ve beraberliği sağlıyor”

Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Okul Müdürü Mehmet Vurmaz da, Öğrencilerinin Türk ve Dünya mutfağı yemeklerini öğrendiklerini söyleyerek, “Öğrencilerimiz uygulama mutfağında öğretmenlerimiz öncülüğünde yemeklerin püf noktalarını öğreniyorlar. Öğrencilerimiz mezun olduktan sonra hem lise diploması hem meslek hem de usta öğreticilik diploması alıyorlar. Okulumuzda aralık ayı ile birlikte yöresel yemeğimiz olan arabaşıyı öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz 15 günde bir hazırlıyor. Öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz arasındaki birlikteliği sağlamak maksadıyla arabaşı yemeğimizi hazırlıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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