Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Tomarza ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

İlçeye bağlı Cumhuriyet mahallesi Toklar caddesi üzerinde bulunan söğüt ağacına çıkan ve günlerdir inemeyen kediyi gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından yapılan çalışmada mahsur kalan kedi ağaçtan indirildi.

Vatandaşlar da kediyi kurtaran ekiplere teşekkürlerini iletti.

Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
Ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı
İHA
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

Yaşayan Tarih Müzesi açıldı
Yaşayan Tarih Müzesi açıldı
Bu konser tasarruf tedbirlerine takılmadı
Bu konser tasarruf tedbirlerine takılmadı
İstihdam Fuarı kapılarını açıyor
İstihdam Fuarı kapılarını açıyor
Çopuroğlu, Kayseri OSB-Mersin Limanı tren hattını öncelettirdi
Çopuroğlu, Kayseri OSB-Mersin Limanı tren hattını öncelettirdi
Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı
Hürmetiçi Sazlığı için Çalıştay yapıldı
Kayseri'de bir ilçeye kadın eli değdi
Kayseri'de bir ilçeye kadın eli değdi