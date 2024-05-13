Spor AŞ'den Pınarbaşı'nda çocuk şenliği

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Pınarbaşı ilçesinde düzenlediği Çocuk Şenliği’nde sporseverler ile buluştu. Çocuk Şenliği’nde aileler ve çocuklar katılım sağlayarak, hep birlikte keyifli zaman geçirme imkânı buldu.

Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, ‘2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ ünvanını alan Kayseri’yi, sporun merkezi haline getirecek önemli hizmetleri bir bir hayata geçirirken Büyükşehir’in Spor faaliyetlerinde marka kuruluşu Spor A.Ş. de hem merkezde hem de ilçelerde sporseverlere etkin ve kaliteli bir spor hizmeti sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki Spor A.Ş. çocukların hem sağlıklı hem de eğlenceli vakit geçirebilmeleri için gerçekleştirdiği etkinlikler kapsamında bu sefer ki durağı Pınarbaşı ilçesi oldu.

Pınarbaşı Çocuk Şenliği, Büyükşehir Belediyesi’nin yediden yetmişe tüm Kayserililere sporu sevdiren ve vatandaşları 4 mevsim sporla iç içe tutan marka kuruluşu Spor A.Ş. tarafından gerçekleştirildi.

Minikler, şişme oyun alanları, sahne gösterileri, ahşap oyun alanları ve sahne oyunları gibi eğlenceli aktivitelerin yer aldığı Çocuk Şenliği’nde doyasıya spor yaparak eğlendi.

Çocuklar ve veliler, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç ve Spor A.Ş. ekibine teşekkür ettiler.

Etkinlikten duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, “Kayseri Büyükşehir Belediyesi’ne çok teşekkür ederiz, böyle bir etkinliği bize sunduğu için, tekrarını bekleriz. Çok güzel bir etkinlik oldu, çocuklarımız için bir değişiklik oldu. Teşekkür eder, devamını bekleriz” dediler.