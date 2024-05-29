Güneş pillerinin verimliliği yüzde 40 arttırıldı

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yürütülen çalışmalar ile ince film tabanlı güneş pillerinin verimliliği, mangan, germanyum ve gümüş elementleri kullanılarak yüzde 40 artırıldı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Zübeyde Hanım Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yavuz Atasoy TÜBİTAK tarafından desteklenen projede dört yıla yakın bir süredir ince film tabanlı güneş pilleri üzerine çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Atasoy, “Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı Nanoteknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde güneş hücrelerinin verimini artırmaya yönelik proje geliştiriyoruz. Bu çalışmalar çerçevesinde bakır, çinko, kalay ve selenyum elementlerinin bir araya getirilmesiyle oluşan CZTSe ince film tabanlı güneş pillerinin hücre performansını artırmaya yönelik araştırmalar yapıyoruz. Konuyla ilgili uluslararası saygın dergilerde ve ulusal çapta birçok makale yayımladık. Mangan, germanyum, gümüş gibi malzemelerin yapısal ve opto-elektronik özelliklerini iyileştirerek hücre verimini yüzde 40 seviyesinde artırmayı başardık” dedi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, enerji ve tarım-gıda ile birlikte nanoteknolojinin üniversitenin öncelikli alanlarından olduğunu belirtti. Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda akademik personel ile araştırmacıların çok önemli çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Rektör Uslu, bu alanda bilimsel çalışmaların ve geliştirilen projelerin üniversite açısından önemli olduğunu söyledi.

Rektör Uslu, "Yenilenebilir ve alternatif enerji teknolojileri ile enerji verimliliğinin öneminin her geçen gün daha da arttığı günümüzde ince film tabanlı güneş pillerinin verimliliğinin üniversitemizde yürütülen çalışmalarla yüzde 40 artırılması gurur verici bir gelişme. Doç. Dr. Yavuz Atasoy hocamızı ve ekibini tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum. Hidrojen ve yakıt pilleri alanında uzmanlaşan tek devlet üniversitesi olan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde yakıt pilleri alanındaki çalışmalarımız da devam ediyor ve bu doğrultuda güneş piller alanındaki çalışmalarımızın da enerji alanında Türkiye’ye ve üniversitemize önemli katkılar sunacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.