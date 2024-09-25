Bu Fuar, Türkiye'nin en büyük fuarı olacak

Talas Belediyesi, Türkiye'nin en büyük antika fuarına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Mevlana Mahallesi Pazar Yerinde gerçekleştirilecek olan fuar, 28-29 Eylül tarihlerinde gerçekleşecek. Bu etkinlik öncesinde yapılan Antika Pazarının büyük beğeni toplaması üzerine, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Türkiye’nin en büyük antika fuarı için hummalı bir çalışma yürütüldüğünü açıkladı.

Başkan Yalçın ayrıca hafta sonu cumartesi ve pazar günü gerçekleştirilecek fuarda Kayseri’den ve yurt içinden tüm antika meraklılarını ağırlamaktan mutluluk duyacaklarını belirtti. Ayrıca, her gün düzenlenecek müzayedelerin de fuara ayrı bir heyecan katacağı ifade edildi. Müzayedeler saat 15:00 ve 20:00'de başlayacak.