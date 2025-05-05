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  • Bu hafta 1,33 kilogram narkotik madde ele geçirdi: 25 kişi tutuklandı

Bu hafta 1,33 kilogram narkotik madde ele geçirdi: 25 kişi tutuklandı

Kayseri'de narkotik ekiplerince gerçekleştirilen 1 haftalık operasyon neticesinde 1 kilogram 335,08 gram narkotik madde ele geçirildi.

Bu hafta 1,33 kilogram narkotik madde ele geçirdi: 25 kişi tutuklandı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1 hafta boyunca yürütülen operasyon neticesinde 1 kilogram 335,08 gram narkotik madde, 20 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 adet ruhsatsız tüfek, 150 adet fişek, 4 adet hassas terazi ele geçirildi.

Toplamda 32 operasyon kapsamında 52 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı, 25 şahıs adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Haber Merkezi

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